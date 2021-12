CLAUDIO VIDAL “EL DISTINTO”, VOTÓ A MANO ALZADA LA REFORMA DEL IMPUESTO DE BIENES PERSONALES PARA APORTARLE EL VOTO QUE LE FALTABA AL KIRCHNERISMO

(Por: Rubén Lasagno) – Ayer la Cámara de Diputados de la Nación aprobó las modificación al proyecto de reforma del Impuesto a los Bienes Personales, que el oficialismo logró sacar favorablemente para el gobierno por la escasa diferencia de un voto, el que aportó Claudio Vidal del SER Santa Cruz.

La estrecha diferencia de 127 a 126, en la votación, fue un “triunfo” del flamante diputado nacional santacruceño, quien con su apoyo irrestricto al kirchnerismo, partido en el cual nació y al cual es funcional simulando una separación que jamás existió (ni práctica ni ideológica), le dio un triunfo tan ajustado, que su voto pesó decididamente en el logro K de la Cámara Baja.

El petrolero que juega con bloque aparte, para guardarse la posibilidad de “negociar” proyectos, en su segunda intervención fue crucial a la hora de votar con el Frente de Todos, partido del cual, en campaña, dijo hasta el hartazgo no pertenecer.

La primera intervención de Vidal fue la semana pasada durante el debate sobre el dibujado Presupuesto 2022 del gobierno, cuando luego del vergonzoso discurso de su jefe, el diputado Máximo Kirchner y después de hacer un planteo que nadie entendió y apurado por la presidencia para que emita su voto, dijo “No se cómo voy a votar…” y se abstuvo, una actitud que lo dejó peor parado ante la opinión pública que si se hubiera inclinado por la aprobación.

En tanto, en la provincia, Hernán Elorrieta, diputado del SER, levantó la mano inmediatamente de pedida la votación para aprobar el Presupuesto provincial 2022, el cual fue concebido en un tablero de dibujo, sin indicadores claves de los números finos y con ausencia total de actualizaciones salariales. El SER solo votó en contra el acuerdo con CGC, solo porque Alicia Kirchner cocinó todo con su Secretario de Energía y no le dio la mínima participación al Sindicato de Petroleros Privados. Esto y no el interés del pueblo, como dice Vidal, fue la piedra en el zapato que lo llevó a votar en contra y no una mirada política ni superadora sobre cómo deben ser las inversiones en materia petrolera.

El punto crucial del rechazo que sufrió el proyecto de Bienes Personales, es porque en su espíritu prima la elevación de las alícuotas impositivas y la oposición opuso resistencia a la posibilidad de que en un país donde el contribuyente paga 140 impuestos, se grave aún más la producción.

Claudio Vidal, en su segunda intervención, también lo hizo a favor del Frente para la Victoria, demostrando que “de opositor y distinto”, no tiene nada. (Agencia OPI Santa Cruz)