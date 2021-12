Bienes Personales: la diputada que se fue a Disney y no pudo votar pidió perdón y dijo que no piensa renunciar

Gabriela Brouwer de Koning legisladora de Juntos por el Cambio

Según publica Clarín Gabriela Brouwer de Koning fue una de los tres legisladores de Juntos por el Cambio que se ausentaron.

Gabriela Brouwer de Koning, diputada de Juntos por el Cambio (JxC) por Córdoba, pidió perdón este jueves por haber viajado a Disney con su familia y haber estado ausente de la sesión parlamentaria en que el oficialismo, de modo muy ajustado, ganó la votación sobre cambios en Bienes Personales.

“No es el ánimo justificar sino pedir disculpas a los cordobeses que me votaron, fue un error mío. Pensé que se había terminado el año con la sesión del Presupuesto”, dijo la diputada en diálogo con radio Mitre Córdoba.

Brouwer de Koning fue una de las apuntadas dentro del propio seno de JxC por ausentarse a la sesión especial que votó cambios en Bienes Personales y que le dio al Frente de Todos una victoria inesperada.

Además de la legisladora por Córdoba, que tenía vacaciones programadas para estos días, también faltaron el diputado Álvaro González, quien estaba en Alemania por el casamiento de su hija, y Camila Crescimbeni, cuyo test previo al inicio de la sesión dio positivo de coronavirus.

Brouwer de Koning, de Evolución Radical, estuvo presente en la votación del Presupuesto y luego viajó, cuando todavía no estaba pactada la sesión especial.

“Toda la semana yo trabajé en comisión y el día 16 que fue la sesión (por el Presupuesto) mi familia se fue y yo me quedé pensando que ya me iba a quedar”, comentó.

Y agregó: “Fue una sesión en donde estuvimos más de 20 horas, termina la sesión y se vota donde ganamos la votación. Todos entendimos que terminaba la sesión legislativa, yo sentí alegría porque dije: voy a volver a ver a mi familia”.

“Entonces no dudé y dije me voy a reencontrar con mi familia y conseguí vuelo y me fui. En el trayecto cuando llego al exterior me llega la noticia de que el martes iba a haber una sesión especial, lamentablemente traté de volver y no pude, se me hizo imposible. Y pasó lo que pasó”, se justificó.

La votación por la suba del mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales terminó 127-126 a favor del oficialismo, por lo que la ausencia de los tres legisladores de Juntos por el Cambio resultó ser clave.

Por esa razón, tanto Brouwer de Koning como González fueron apuntados como responsables. De todas maneras, ambos confirmaron que no piensan dejar su banca después de lo sucedido: “No tengo pensado renunciar, al contrario. Quiero redoblar esfuerzos para resarcir esto que ha pasado”.

“Quiero seguir adelante para trabajar y tratar de cumplir con mi mandato. Voy a redoblar mi esfuerzo para intentar que vuelvan a confiar en mi”, planteó la dirigente cordobesa.

Por último, remarcó que su emocionalidad “le ganó a la racionalidad” y que aprendió “de la peor manera”.

“Me siento mal, esto no es indolencia, desidia, realmente me pone muy mal por eso doy la cara y doy mis sinceras disculpas”, concluyó.

Álvaro González, el otro de los apuntados por diferentes sectores de la oposición, dijo este miércoles que se encontraba de licencia en Berlín y que había intentado volver, pero que no pudo conseguir vuelo.

“Yo hacía dos años que no veía a mi hija, se casaba y quise venir a verla”, dijo aún desde Alemania. “Me enteré el sábado de esta sesión, hice todo lo posible por volver y no pude. El único ticket que tenía disponible era vía Amsterdam y cerraron por Covid”, agregó.

El pedido de disculpas interno de Brouwer de Koning

Más allá de sus declaraciones radiales, la diputada Brouwer de Koning hizo también un descargo puertas adentro. En las últimas horas se dio a conocer una carta que comenzó a circular en los grupos radicales de WhatsApp: “Les escribo porque quiero pedir disculpas a todos ustedes, por una mala decisión que he tomado”, dice.

“Me siento muy apenada y comprendo el enojo de quienes depositaron en mí su confianza. Es verdad que debería haber estado en la sesión, por la realidad del país y por los ajustados números del Congreso, nunca estuvo en mi voluntad faltar a la sesión, ya que al momento de pedir autorización para realizar este viaje, la sesión del día de ayer no estaba en la agenda parlamentaria”, agregó.

Allí explicó también que “tenía un viaje familiar previsto desde el año 2019” que postergó 3 veces “por la pandemia” y que había vuelto a postergar “por el tratamiento del Presupuesto”. Además reiteró que intentó volverse de los Estados Unidos cuando se supo de la sesión especial, pero que no pudo.

De todas formas, remarcó que eso “no es una defensa porque los Diputados tienen que estar en todas las sesiones”, pero que “no es cierto” que su presencia “cambiaba el sentido de la votación”, ya que si estaba “se obtenía un empate y definía el presidente Sergio Massa”.

“Faltaron 3 diputados de JxC. Dos por estar en el exterior y una tercera porque dio positivo de Covid-19 en la puerta del Congreso. Desde Juntos por el Cambio deberíamos haber revisado de mejor manera el número antes de exigir la sesión ya que es muy exiguo y dos diputados iban a estar en el exterior. Deberíamos revisar que pueda votar una persona con Covid si durante dos años se funcionó de manera remota”, agregó.

Para analizar la derrota, también remarcó que se perdieron los votos de otros bloques: “Se contaba con los 4 votos de los diputados de izquierda que cambiaron su postura por estar de acuerdo con elevar alícuotas a patrimonios mayores de 100 millones”.

“En este contexto el peronismo incorpora dos temas que no estaban en el orden del día. Uno de los temas judiciables (gravamen a bienes en el exterior) ya había sido rechazado el otro día en el tratamiento del Presupuesto. El otro tópico fue el que negoció para conseguir los votos de la izquierda”, siguió.

Y le buscó el lado positivo al resultado de la votación: “Lo más importante es que Juntos por el Cambio consiguió elevar el piso para el pago de bienes personales de 2 a 6 millones beneficiando a más de 500.000 ciudadanos que NO tendrán que pagar este gravamen”.

“Expreso nuevamente mis más sinceras disculpas, me siento muy acongojada, por una situación que si bien no busqué, soy plenamente responsable. El Congreso tiene un nuevo equilibrio y estas cosas no pueden pasar. Redoblaré mi compromiso y esfuerzo para recuperar su confianza y subsanar este error”, concluyó.

La carta completa

“Les escribo porque quiero pedir disculpas a todos uds, por una mala decisión que he tomado.

Me siento muy apenada y comprendo el enojo de quienes depositaron en mí su confianza. Es verdad que debería haber estado en la Sesión, por la realidad del país y por los ajustados números del Congreso, nunca estuvo en mi voluntad faltar a la sesión, ya que al momento de pedir autorización para realizar este viaje, la sesión del día de ayer no estaba en la agenda parlamentaria.

Tenía un viaje familiar previsto desde el año 2019, que postergamos 3 veces por la pandemia, y volví a postergar por el tratamiento del Presupuesto. Así se fué solo mi marido con mis hijos el día Jueves 16 y terminada la sesión del Presupuesto, que era la última del año, viajo para reencontrarme con mi familia en EEUU. La cámara notifica que la sesión especial se hace el martes. Me entero el sábado cuando ya estaba en EEUU. Intento volver y no consigo hacerlo.

No es una defensa porque los Diputados tienen que estar en todas las sesiones, pero no quisiera dejar de agregar un contexto:

• No es cierto que mi presencia cambiaba el sentido de la votación, ya que si estaba se obtenía un empate y definía el presidente Sergio Massa.

• Faltaron 3 diputados de JxC. Dos por estar en el exterior y una tercera porque dio positivo de covid en la puerta del Congreso.

• Desde Juntos por el Cambio deberíamos haber revisado de mejor manera el número antes de exigir la sesión ya que es muy exiguo y dos diputados iban a estar en el exterior.

• Deberíamos revisar que pueda votar una persona con Covid si durante dos años se funcionó de manera remota.

• Se contaba con los 4 votos de los diputados de izquierda que cambiaron su postura por estar de acuerdo con elevar alícuotas a patrimonios mayores de 100 millones.

• En este contexto el peronismo incorpora dos temas que no estaban en el orden del día. Uno de los temas judiciable (gravamen a bienes en el exterior) ya había sido rechazado el otro día en el tratamiento del Presupuesto. El otro tópico fué el que negoció para conseguir los votos de la izquierda.

• Lo más importante es que Juntos por el Cambio consiguió elevar el piso para el pago de bienes personales de 2 a 6 millones beneficiando a más de 500.000 ciudadanos que NO tendrán que pagar este gravamen.

• Expreso nuevamente mis más sinceras disculpas, me siento muy acongojada, por una situación que si bien no busqué, soy plenamente responsable El congreso tiene un nuevo equilibrio y estas cosas no pueden pasar. Redoblaré mi compromiso y esfuerzo para recuperar su confianza y subsanar este error”. (Clarín)