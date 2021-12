Horacio Rodríguez Larreta rechazó el pacto fiscal y explicó por qué otros gobernadores de Juntos por el Cambio lo apoyan

Horacio Rodríguez Larreta jefe de Gobierno porteño – Foto: NA

Según publica Clarín El jefe de Gobierno porteño insistió con que la Ciudad no va a aumentar impuestos.

El Gobierno nacional firmará este lunes el nuevo consenso fiscal con los gobernadores de todo el país. La gran ausente en la mesa del acuerdo será la Ciudad de Buenos Aires, que ya avisó que rechaza el pacto.

“En la ciudad de Buenos Aires no estamos de acuerdo con aumentar impuestos” reiteró el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, al anunciar la finalización de la obra de dos ramales del Arroyo Cildáñez.

Desde la Ciudad también explicaron por qué las provincias que están gobernadas por Juntos por el Cambio sí apoyan el pacto: “La Ciudad no tiene deudas con la Nación. La situación financiera de algunas provincias es diferente y por eso las decisiones son autónomas de cada provincia”.

El Jefe comunal porteño salió al cruce de distintas versiones que indicaban una fractura entre los gobernadores de Juntos por el Cambio. De hecho, Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza), y Gustavo Valdés (Corrientes) firmarán el consenso fiscal cuando se reúnan este lunes con el Presidente, Alberto Fernández.

“El miércoles pasado almorzamos y nos reunimos los cuatro gobernadores de Juntos por el Cambio: el de Jujuy, el de Corrientes, el de Mendoza y yo; estamos todos coordinados y trabajando en equipo muy bien. Y lo que pasa con este tema puntual es que son realidades diferentes”, indicó el jefe de Gobierno porteño.

En este sentido, sostuvo que “las provincias arrastran desde hace muchos años una deuda con el Gobierno nacional y para su refinanciación necesitan el consenso fiscal”.

“Por el contrario, la Ciudad tiene un reclamo en la Corte por la quita de coparticipación que está avanzando la causa y ya presentamos todos los documentos, las pruebas, los números y es una situación diferente”, añadió.

Tras el acto, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, sostuvo que desde la Ciudad están de acuerdo “con una reforma tributaria integral como un primer paso para poder generar trabajo, generando inversión”, pero no con el aumento de impuestos.

“Además, este consenso fiscal tiene una exigencia que es suspender las acciones judiciales, los reclamos judiciales contra el Gobierno nacional y nosotros tenemos un reclamo muy importante que presentamos ante la Corte Suprema de la Nación por una quita intempestiva e inconstitucional” de coparticipación, puntualizó el funcionario.

El presidente del PRO en la Ciudad y legislador porteño de Vamos, Claudio Romero, también cuestionó el pacto fiscal y la posible suba de impuestos que habilita. “En la Ciudad de Buenos Aires no adherimos al Consenso Fiscal porque no vamos a permitir la creación ni suba de las alicuotas de ningun impuesto. Convalidar el mismo supone renunciar al reclamo sobre la quita de la Coparticipación. No vamos a renunciar a lo que nos corresponde”, dijo.

Y agregó: “Mientras seguimos esperando el programa económico del Gobierno Nacional, este Consenso Fiscal demuestra el sentido en el que irá. Suba de impuestos (Ingresos Brutos) creación de nuevos impuestos (impuesto a la Herencia). Es inversamente opuesto al Consenso de 2017 impulsado en el gobierno de Cambiemos”.

El nuevo consenso fiscal que se firmará este lunes con los gobernadores es una medida que habilita nuevos impuestos y la suba de alícuotas en Ingresos Brutos.

El alivio fiscal apunta a compensar a los gobernadores tras el fracaso del Presupuesto, en el que se habían previsto $1,2 billones en obras, que ahora deberán renegociar.

En tanto, según el borrador que circula en el Poder Ejecutivo, las provincias podrán endeudarse solo para realizar obras de infraestructura y tomar créditos en dólares con organismos multilaterales.

A cambio, deberán cumplir “los objetivos que se tracen en materia fiscal”, según reza el texto, algo que hasta ahora no se cumplió. (Clarín)