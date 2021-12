La mesa nacional de Juntos por el Cambio debate hoy si sanciona a los diputados que faltaron al Congreso

Según publica La Nación El sector de Patricia Bullrich propone castigos para quienes no estuvieron en la sesión de Bienes Personales; el tema genera divisiones internas.

Por: Lucila Marin

La ajustada votación donde el oficialismo se impuso por un diputado e introdujo cambios en el proyecto para actualizar Bienes Personales todavía resuena en la cúpula de Juntos por el Cambio, que hoy al mediodía tendrá una reunión de su mesa nacional, tras poner en la mira a los diputados que estuvieron ausentes en el recinto: Camila Crescimbeni, con coronavirus, y Álvaro González –ambos del Pro– y Gabriela Brouwer de Koning, de Evolución Radical.

Mientras algunos integrantes de la mesa nacional plantean que debatirán las posibles consecuencias para los legisladores que se ausentaron del debate en la Cámara baja, otros aseguran que no está en el temario de la reunión; dicen que analizarán la constitución de la nueva mesa y que quieren “una reunión pacífica, que no exacerbe las peleas”.

Crescimbeni dio positivo de Covid al ser testeada antes de entrar al recinto y debió aislarse. González y Brouwer de Koning estaban de viaje. El diputado de Pro dijo que había pedido licencia el 9 de diciembre para asistir al casamiento de su hija en Alemania y que entonces todavía no estaba programada la sesión especial por Bienes Personales. “Hice todos los esfuerzos para poder volver. Tuve mala suerte, el ticket era vía Ámsterdam y cerraron por Covid”, señaló en diálogo con Radio Rivadavia. Brouwer de Koning, de Evolución, estaba en Disney. “Pensé que había terminado el año legislativo”, sostuvo en una entrevista con Arriba Córdoba. Señaló que tras la sesión de presupuesto se sumó a un viaje familiar y que cuando se enteró de la nueva sesión intentó volver, pero “fue imposible”.

El planteo para sancionarlos surgió de Patricia Bullrich. A lo largo de la semana incluso circuló la idea de pedirles la renuncia, pero existieron gestiones para evitarlo. Hoy, los allegados de la presidenta del Pro sostienen que su posición “es muy dura” respecto de la conducta de los diputados ausentes y su responsabilidad, pero dicen que quiere discutir el tema en el seno de la coalición. Otros integrantes de Juntos por el Cambio lo leen como una provocación a Horacio Rodríguez Larreta, ya que González es uno de los diputados más cercanos al jefe de gobierno porteño.

Paradójicamente, desde el sector que lidera Bullrich en la interna de JxC se escuchó la defensa más fuerte para Álvarez y Crescimbeni. “Estamos frustrados. Pero se la están agarrando con una persona con Covid y con otro que viajó porque se casaba su hija ¡e intentó volver, pero no pudo porque ya casi no hay vuelos en este país! Banco a humanos en el Congreso, de esos que se enferman o que les importa su familia”, sostuvo la diputada Sabrina Ajmechet en su cuenta de Twitter.

Mauricio Macri también cuestionó a los ausentes. “Me cayó mal. Sos elegido, tenés que estar en el lugar al que te comprometiste”, consideró, y agregó: “Sobre todo cuando hay tanta mala fe del otro lado, donde no se puede dialogar, donde no se quiere componer, donde no entendieron que perdieron una elección. Más que nunca, necesitás estar al pie del cañón”. Macri consideró, en una entrevista con el diario El Sol, que la tarea más importante que enfrenta la oposición es saber “para qué” quiere “volver”, y advirtió que se debe “evitar al máximo posible que sigan destruyendo cosas”.

En la Coalición Cívica consideraron que no “tienen por qué tener una postura” sobre el tema ya que los diputados responden a los partidos políticos y cada bloque debe hacerse cargo. Sin embargo, reconocieron que “hubo un mal cálculo” a la hora de convocar a la sesión y que deben mejorar la coordinación de JxC.

Las ausencias también impactaron en la interna radical, donde el blanco de las críticas fue Rodrigo de Loredo, quien encabezó la ruptura del bloque de la UCR con duros cuestionamientos a la conducción de Mario Negri, y luego no evitó que una diputada de su espacio viajara a Disney cuando en el Congreso se debatía una ley que terminó siendo clave. (La Nación)