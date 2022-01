Mauricio Macri dijo que no es optimista para 2022, criticó al Gobierno y envió un mensaje a Juntos por el Cambio

Según publica La Nación El expresidente sostuvo que hay que respetar la ley que limita las reelecciones a intendentes y concejales; habló sobre las ambiciones dentro de la oposición y advirtió que el “populismo” está frente a un fin de ciclo.

El expresidente Mauricio Macri publicó en su cuenta de Facebook un mensaje por fin de año, en el que advirtió que no es optimista sobre los próximos meses, e incluyó críticas al Gobierno. Además, envió mensajes internos para Juntos por el Cambio. “Tenemos que demostrarlo a diario”, dijo, sobre la necesidad de mostrarle a la sociedad que la oposición no es igual “al kirchnerismo”.

Además, cuestionó al “populismo”, pero consideró que se avecina un fin de ciclo, tras 20 años “de dominio”.

“No soy optimista en lo que pasará en los próximos meses, porque veo al Gobierno obcecado en un rumbo político y económico que solo nos puede traer más división y estancamiento. Sus ideas económicas son obsoletas y su única manera de hacer política es a través de la prepotencia y la mentira”, explicó Macri en una carta abierta.

Agregó: “Esto afecta directamente la vida de todos nosotros. Abarca todo, el desempleo, la escuela, la salud (como pudimos comprobar dramáticamente en la pandemia), la libertad, la convivencia, las relaciones con otros países, las expectativas”.

Sin embargo, aclaró que esto no implica que haya que “quedarse sentados”. “A pesar del sombrío panorama del corto plazo, soy optimista sobre lo que viene a partir de 2023, porque siento que una mayoría de los argentinos nos dimos cuenta de que estamos ante el final de un ciclo. Esta era de casi 20 años de dominio populista, con sus fracasos evidentes, está llegando a su fin. Esto no quiere decir que podemos sentarnos a esperar que el cambio ocurra por sí mismo. Todo lo contrario. Tenemos que ir a buscarlo, representarlo y hacerlo posible. Todos en Juntos por el Cambio queremos un país con más república, más libertad y una economía más moderna y más ordenada, que genere trabajo gracias al impulso del sector privado. Pero ese país y esa economía no van a llegar solos”, graficó.

Luego, analizó el rol de Juntos por el Cambio tras el resultado electoral. “La sociedad nos está mirando con mucha atención. Nosotros vivimos diciéndoles a los argentinos que ‘no somos iguales’ que los kirchneristas. Bueno, eso hay que demostrarlo todos los días. Respetando, por ejemplo, las leyes impulsadas por nosotros mismos que limitan los mandatos de intendentes y concejales”, escribió, sobre la reforma que permitirá a varios jefes comunales ir por otro mandato, pese a que estaba prohibido por una ley.

“Advirtamos que no necesariamente lo que nos funcionó y nos trajo hasta acá va a ser suficiente para ganar en 2023. Vamos a tener que trabajar mucho por la unidad y seguir demostrando cada día en la acción que somos distintos y que podemos hacer las cosas mejor”, precisó.

También se refirió a los posibles candidatos presidenciales dentro de la oposición. “El momento para empezar ese trabajo es ahora. El 2022 tiene que ser un año de mucho trabajo para Juntos por el Cambio, durante el que tenemos que lograr al menos dos cosas. Por un lado, acompañar el deseo de la sociedad de vernos unidos y fuertes frente a los coletazos de este gobierno, respetando a nuestros votantes y poniendo siempre por delante sus deseos antes que los nuestros. Es lógico y saludable que tengamos dirigentes con ambiciones personales, pero es aún más saludable si esas ambiciones están al servicio del crecimiento de Juntos por el Cambio y de los sueños de quienes confían en nosotros”, destacó.

“Lo segundo que tenemos que lograr es una visión común y detallada sobre qué reformas necesita la Argentina para salir hacia adelante. Esto es fundamental por dos motivos. Uno es que el próximo presidente necesitará un mandato fuerte de cambio económico si quiere ser exitoso en el proceso, siempre difícil, de dejar atrás el populismo. El otro motivo es que permitirá a Juntos por el Cambio tener una visión compartida si, como creo, nos toca volver al poder en 2023. Eso nos dará fortaleza para implementar esas reformas y mantenerlas en el tiempo”, sostuvo.

“Estos dos años se harán largos para quienes no la están pasando bien, sin trabajo o sin perspectivas de futuro. En este año que ahora empieza, todos los días tenemos que pensar en ellos”, manifestó.

“Queridos argentinos, como les prometí en diciembre de 2019, yo los voy a seguir acompañando siempre, más aún en este difícil momento que nos toca vivir. Con todo mi afecto, feliz 2022!”, cerró. (La Nación)