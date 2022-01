¿Y TODAVÍA SIGUE SIENDO JUEZA? ¿CÓMO PUEDEN “SUMARIAR” A UNA JUEZA CÓMPLICE DE UN ASESINO DEL HIJO DE 9 MESES Y DE UN POLICÍA A QUIEN BESA EN CÁMARA?

(Por Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Lo ocurrido con la jueza Mariel Alejandra Suarezde Comodoro Rivadavia, quien fue filmada a los besos con un condenado a cadena perpetuapor el asesinato de su hijo de 9 meses, a quien le quebró la columna y posteriormente el asesinato de un policía de un tiro en la cabeza, ha merecido como máxima reacción de parte del Superior Tribunal de Justicia de Chubut iniciar acciones administrativas“por conducta inadecuada” (ni siquiera indecorosa o inmoral), sustanciando el sumario correspondiente.

A estas altura de los acontecimientos y teniendo a la vista el video donde se puede observar claramente la interacción amorosa de la jueza con el reo Cristian Omar Bustos, uno se pregunta ¿Cómo puede ser que el STJ considere “inadecuada” la conducta de la jueza, cuando es claro que incurre, como mínimo, en una actitud indecorosa y cómplice con el reo?

Esta jueza pone a la justicia en una encrucijada. Si el STJ le busca la forma y la manera para que el beso no parezca un beso y que el fallo de la Dra Suarez donde a diferencia de sus pares que en el juicio oral pidieron perpetua para Bustos y ella no estuvo de acuerdo, pase desapercibido y no lo consideren como un acto de complicidad, la justicia de Chubut entrará en un tobogán peligroso que le hará perder el norte, la confiablidad y la credibilidad en sus decisiones.

Esta jueza ya debiera estar apartada de sus funciones o como mínimo suspendida como jueza, cuestión que el STJ no ha informado que haya sucedido. La situación es tan atípica y los registros probatorios del acto indecoroso (como mínimo) de la magistrada son tan contundentes, que cualquier vacilación de parte de los máximos jueces del Tribunal, dejaría a la libre interpretación de cada uno de nosotros, la actitud sospechosa y corporativa de los integrantes del STJ.

Si se juzga y prejuzga como un delito, la relación de poder de un profesor con su alumno, de un gerente con su secretaria y las denuncias se viabilizan en los juzgados solo con la denuncia del/las víctima ¿Cuánto más esa regla aplica para este caso, donde la persona encargada de dictar sentencia sobre el reo, trata de salvarlo en el juicio oral y posteriormente un video registra escenas amorosas entre ambos, en el penal donde se aloja el condenado y cuya visita fue solicitada por la propia jueza en virtud del proceso que se está sustanciando, dado que el preso no tiene condena firme?. Y encima de todo, la jueza tiene antecedentes negativos, fue destituída oportunamente, luego fue repuesta en sus cargos y existe una clara concepción zafaroniana de probar que un criminal de este calibre, es una víctima de la sociedad, más que el culpable de sus aberrantes asesinatos.

Una parte de los abogados de Chubut coincide con que Suarez debe ser suspendida y apartada de facto y puesta bajo proceso de investigación, suspenderla inmediatamente y generarle un jury. Sus excusas y explicaciones de por qué hizo lo que hizo con el reo, son tan disparatadas como sus criticables acciones.

Es una vergüenza nacional lo que ocurrió en Chubut, tiene repercusiones internacionales por lo insólito que resulta y es por este motivo que el STJ de Chubut no tiene tiempo ni margen de maniobra, a menos que no les importe ser manchado por semejante acto aberrante que ensucia a la justicia de Chubut, lo cual hace sumamente necesario que desde el máximo Tribunal se ofrezca y aplique un ejemplo de coherencia y valga la redundancia, de justicia. (Agencia OPI Chubut)