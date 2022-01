El Gobierno quiere cerrar el tema y La Cámpora dice que Luana Volnovich y su número dos no renunciarán al PAMI

Según publica Clarín Desde la agrupación que conduce Máximo Kirchner desmintieron una posible salida de Martín Rodríguez. Siguen los trascendidos.

Martín Rodríguez, subdirector ejecutivo del PAMI y militante de La Cámpora, no está dispuesto a renunciar en el futuro inmediato al PAMI y lo mismo piensa su jefa, Luana Volnovich. Los dos quedaron envueltos en un escándalo político a principio de año tras el viaje a Holbox, una isla del caribe mexicano, después de que Alberto Fernández pidiera informalmente a su gabinete que vacacionara dentro del país.

Según pudo saber Clarín, el Presidente conversó telefónicamente este lunes con Volnovich, que regresó el viernes al país junto a su pareja tras el controvertido viaje a México. De esa conversación, sin embargo, no salió la decisión de cambiar a la cúpula del organismo.

Pero lo que sí trascendió desde el entorno presidencial es que Fernández, muy molesto cuando se enteró del veraneo, le pidió a la jefa de la obra social que buscara una resolución al vínculo sentimental-laboral con su segundo. Desde esa conversación, se especuló con fuerza con la posibilidad de que el subdirector ejecutivo del organismo presentara la renuncia.

Volnovich y Rodríguez, en pareja desde hace un año, nunca le avisaron de su al Presidente ni al Jefe de Gabinete, Juan Manzur, de que habían elegido una isla paradisíaca del caribe mexicano para vacacionar, una decisión que no coincide con el estilo de vida que suele pregonar La Cámpora. Tampoco fue advertido Máximo Kirchner, jefe político de ambos. En agrupación K calificaron al viaje como “una pésima decisión”.

“Está mal lo que hicieron. Muy mal. Está mal el viaje en este contexto, y está mal haberlo hecho sin avisar. Pero lo peor de todo es que dejaron por más de una semana sin firma a un organismo central como el PAMI. Eso es lo más grave de todo”, resumió a este diario un dirigente camporista. A pesar de esa crítica interna, en la agrupación aseguraron que ninguno de los dos funcionarios renunciará por ahora a sus cargos. En todo caso, es una decisión que tendrá que tomar el Presidente, agregaron.

Lo cierto es que en septiembre pasado, 48 horas después de presentar su renuncia junto a una docena de funcionarios K -al final, ninguna fue aceptada-, una jugada encabezada por Eduardo “Wado” de Pedro, Volnovich delegó en el subdirector ejecutivo “la firma de todo acto administrativo que requiera la firma de la Dirección Ejecutiva”. “Por razones de público conocimiento y a fin de garantizar el normal funcionamiento del Instituto”, justificó la ex diputada según la resolución 2021-1290 del 17 de septiembre del año pasado

Ahora, el Gobierno resolvió ponerle paños fríos a la polémica. Al menos por ahora. “El Presidente y todo el gobierno está concentrado en que siga creciendo la economía y en los temas que impactan de verdad en la vida de la gente. La agenda de datos de color no es nuestra agenda”, respondió este martes Gabriela Cerruti, la Portavoz presidencial, a la consulta de Clarín.

Fuentes oficiales resaltaron que durante el vuelo a San Juan de este martes, para el anuncio de energías renovables, el Presidente se sentó solo y se pasó todo el viaje escribiendo en su computadora. No hubo alusiones al escándalo.

Desde que fueron filmados tomando un trago en un bar de la isla de Holbox, un destino de moda en México, en la reserva ecológica Yum Balam, la jefa del PAMI y Rodríguez quedaron envueltos en todo tipo de versiones que un sector del Gobierno aprovechó para descargar una andanada de reproches al sector que se referencia en Máximo Kirchner.

“Sería raro que no pase nada”, insistieron desde la mesa chica que asesora al Presidente durante el fin de semana.

De hecho, Luciano Di Césare, ex jefe del PAMI durante buena parte de la era K, volvió a revolotear en torno a la obra social y se lo mencionó reiteradamente como recambio.

El ex funcionario, un viejo amigo de Néstor Kirchner y de Héctor “El Chango” Icazuriaga -ex mandamás de la ex SIDE- que acumuló expedientes en los tribunales de Comodoro Py, es asesor del bloque del Frente de Todos en Diputados, conserva un buen vínculo con Cristina Kirchner y arrastra algunos cortocircuitos con el jefe de La Cámpora. El Presidente, aseguran sus colaboradores, nunca le tuvo estima.

Antes de dejar el PAMI, Di Césare le consiguió a su hermano, Alfredo Manuel, una planta permanente en el organismo.

Volnovich y Rodríguez, sin embargo, no son los únicos funcionarios que se fueron de vacaciones al exterior. Otro fue el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, aunque en su caso, desde la Casa Rosada aclararon que avisó antes de viajar y le pidió autorización al Presidente para irse a Cuba y hacer uso de un pasaje presuntamente comprado dos años atrás.

Este martes, este diario reveló que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, veraneó en Uruguay durante la primera quincena de enero. Aunque lejos de la exclusividad de Cancún, Moroni viajó vía terrestre el 1 de enero y enfiló con su familia rumbo a la ciudad de La Paloma, donde su esposa tiene casa “hace más de 20 años”, según confiaron allegados al ministro. (Clarín)