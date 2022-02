FMI: el fuerte mensaje de Patricia Bullrich para el Frente de Todos tras la renuncia de Máximo Kirchner￼

Según publica La Nación La presidenta del PRO habló en LN+ sobre las repercusiones de la dimisión e hizo un pedido de cara a la votación del acuerdo con el Fondo.

La presidenta de PRO, Patricia Bullrich exigió que el Frente de Todos alcance la unidad de cara a la votación del acuerdo del FMI en el Congreso, y opinó que, de otro modo, el Gobierno nacional tiene que prescindir del tratamiento legislativo, al igual que lo hizo Cambiemos en 2018.

“O ellos votan todos juntos, o hay que derogar la ley que ellos armaron para que el acuerdo que firmen pase por el Congreso”, manifestó Bullrich como parte de las repercusiones de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos.

“Del primero al último, se tienen que hacerse cargo de su Gobierno. Y todos tienen que tener que una votación en común”, conminó Bullrich al oficialismo, quien criticó la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública enviada por Alberto Fernández y Martín Guzmán al parlamento y sancionada un año atrás.

Bullrich se mostró indignada por las tensiones abiertas en el Frente de Todos a raíz del acuerdo con el organismo de crédito con base en Washington. “Ellos armaron esta ley para decir ‘nosotros queremos que ustedes ponga la cara’. Ahora ¿nosotros ponemos la cara y ellos la sacan?” planteó.

Para Bullrich, la ley de Administración Financiera le da la posibilidad al Gobierno de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional “sin pasar por el Congreso”, una herramienta que la gestión de Mauricio Macri utilizó en 2018 y que la exministra de Seguridad rescató.

Según la dirigente, que la refinanciación de la deuda con el FMI no pase por el Congreso no representaría un signo de debilidad. “Nosotros tuvimos nuestro acuerdo, y nos hicimos cargo”, remarcó. Y agregó: “Ellos tienen su acuerdo, que se hagan cargo. Si no van a votar todos juntos, entonces deben derogar esa ley”.

Bullrich dijo que el proyecto de derogación lo puede mandar tanto el Frente de Todos o Junto por el Cambio. “[En ese caso] derogamos la ley, ellos firman el acuerdo con el Fondo, y llevan adelante su plan”, expresó.

Bullrich consideró que la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda es una norma “cerrojo” con el objetivo de poner a la oposición a votar el acuerdo. Y remarcó que cuando ellos firmen “la carta de intención, el financiamiento ya está aprobado”.

La titular del PRO consignó que “no le importa” la renuncia de Máximo Kirchner pero sí la posición del Frente de Todos en el Congreso. “Nosotros no pensamos todos iguales, sin embargo, en nuestro Gobierno, nuestro bloque estuvo siempre ordenado atrás de las políticas que mandó el Ejecutivo. Esa es la responsabilidad de un Gobierno”, reflexionó.

Consultada, desestimó la posibilidad que Juntos por el Cambio pueda avalar un acuerdo del FMI solo con un sector “albertista” del Frente de Todos. “Es una barbaridad ¿Cómo van a ser las cosas después?”, se preguntó.

“Si ellos quieren pasarse al campo de la oposición, lo que quieren [hacer] es desresponsabilizarse de la promesa que le hicieron a millones de argentinos”, lanzó. Y profundizó: “Nosotros no estamos de acuerdo con su política internacional, de subsidios, y de impuestos. Y no estamos de acuerdo en que se haya demorado dos años el plan del Fondo Monetario”.

En ese sentido, reiteró que si el Gobierno no ordena su problema interno, puede evitar el tratamiento legislativo. “Les damos una salida elegante”, afirmó. (La Nación)