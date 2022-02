Leopoldo Moreau dijo que “es imposible” una ruptura del Frente de Todos

IZQUIERDA Y KIRCHNERISMO: PATÉTICOS, DESESPERADOS Y RIDÍCULOS

Según publica La Nación Para el diputado, “cualquier temor a una ruptura está absolutamente infundado”; además, resaltó el rol de Cristina Kirchner en el armado del espacio, y sentenció: “Nadie conspira contra su propia obra”.

Para el diputado Leopoldo Moreau “cualquier temor a una ruptura” dentro del Frente de Todos “es absolutamente infundado”. Según sostuvo, esto no solo es imposible “por una cuestión de fe y de convicción”, sino también por la discusión que subyace al debate por el acuerdo de la deuda y por el rol que tiene Cristina Kirchner en dicho espacio. Tal como resaltó, fue ella quien armó el Frente. “Y nadie conspira contra su propia obra”, subrayó.

Al conversar con el programa Rayos X, por Radio 10, el legislador oficialista dijo estar “absolutamente convencido de que esta discusión alrededor del Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene un punto de partida común a todo el Frente de Todos, que es trabajar para mejorar la calidad de vida de los argentinos y defender hasta el último ‘mango’ de los argentinos”.

Al respecto, añadió: “Acá estamos discutiendo cómo logramos que los argentinos no sufran las consecuencias de la deuda que contrajo Macri, y cómo logramos que los argentinos ahorren hasta el último dólar para no ofrendarlo a quienes nos llevaron a esta situación. Si esa es la discusión, no hay ningún riesgo de ruptura”.

Además, Moreau consideró que hubiera sido positivo que Juntos por el Cambio tenga esta discusión cuando Mauricio Macri tomó la deuda con el Fondo, pero remató: “No la podían tener porque, para tenerla, tenés que pensar en la gente y en cómo defenderla”.

En línea con esto, el diputado también evaluó el rol que tuvo Máximo Kirchner en esta cuestión. “Si hay un lugar donde se expresó genuinamente el Frente de Todos, y lo hizo de manera muy eficiente, fue en el bloque manejado por Máximo Kirchner. Allí es donde se dieron los resultados más importantes del Frente de Todos”, dijo y ejemplificó esto tomando el caso del impuesto a las grandes fortunas, entre otras iniciativas.

Tras ello, resaltó que aún queda mucho por discutir en términos políticos porque “todavía no hay un acuerdo con el staff técnico del Fondo” y advirtió que “el diablo está en los detalles”.

Según sostuvo, “el gesto de Máximo Kirchner”, quien dio un pasó a un costado renunciando a su rol como presidente del bloque de diputados, no es ni tremendista ni irresponsable, “como lo quisieron mostrar en algunos medios de comunicación”.

“Habrá discusión y debate, pero no hay ninguna posibilidad de que el bloque del Frente de Todos se fracture, además porque tenemos una mirada en común en aspectos estratégicos”, reiteró. Y concluyó: “Cristina Kirchner diseñó la estrategia para generar el Frente de Todos y dio una alternativa para que la ganemos al macrismo, y nadie conspira contra su propia obra, en todo caso se trata de perfeccionarla, y para eso están los debates”. (La Nación)