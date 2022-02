DERECHOS HUMANOS, PROGRESISMO, FEMINISMO, DERECHO DE LOS TRABAJADORES Y CUALQUIER DERECHO IMAGINADO, VULNERADOS Y PISOTEADOS POR MEDIOCRES Y RUFIANES MILITANTES 

José Ernesto Schulman en el momento de la agresión

(Por: Rubén Lasagno) – No vamos a sorprender a nadie si repetimos lo que venimos diciendo desde este espacio desde que lo creamos para informar desde Santa Cruz con la verdad: el kirchnerismo es al peronismo lo que a las plantas son los parásitos forestales que atacan, secan y matan la vegetación de los bosques.

Sus discursos son un artilugio simulado con alto contenido humanista y en la práctica se transforma en un oximorón de sus propias palabras y relato, poniendo en práctica exactamente lo contrario a lo proclamado y revirtiendo con increíble precisión todos y cada uno de los mensajes que declama; es la convalidación de la frase de Séneca “Haz lo que yo digo y no lo que yo hago” refiriendo que el hipócrita no quiere engañar conscientemente, sino que usa el engaño o la mentira como un mecanismo inconsciente de defensa. Y esto es plenamente aplicado por el gobierno nacional y provincial; huelgan los ejemplos.

José Ernesto Schulman, Presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) y militante kirchnerista, luciendo una remera de su organización, insultó, maltrató y le pegó a una mujer que atendía en el mostrador de la terminal de ómnibus de Santa Clara, tal como muestran los videos viralizados de este personaje simulado de funcionario público.

Y como buen cobarde, luego de disparado el escándalo trató de ampararse es una supuesta discapacidad, a pesar que otro video lo muestra andando cómodamente en bicicleta, con los dedos en “V”. Y para reforzar esta actitud de poco hombre, ensayó una disculpa pública que no fue tal, sino más bien una justificación y ni siquiera tuvo la vergüenza de renunciar, ni el gobierno de pedirle que lo hiciera.

Obviamente sigue en el cargo y los grupos de feminazis oficialistas, brillaron por su ausencia. Está claro que el apotegma de Séneca es aplicado a rajatablas por el kirchnerismo, cuando la desgracia llama a su puerta.

En el 2021, Victoria Donda, nada menos que como presidente del INADI, fue denunciada por Arminda Banda Oxa, boliviana, su empleada doméstica a quien tuvo empleada en negro durante años, le hacía hacer todo tipo de trabajo doméstico, no le daba aumento salarial, no le pagaba aguinaldo y para callarla le ofreció un contrato en el INADI.

Donda sigue en su puesto. No hubo ninguna reacción de los movimiento femeninos en defensa de la mujer extranjera, ni condena por parte de los voceros de los DDHH que tanto se preocupan de los Derechos de los humanos cuando los violadores se esos derechos no son propia tropa.

En el 2013 Belén Mosquera, oficial de policía de tránsito en provincia de Buenos Aires, denunció que fue echada de su cargo poco después de multar al entonces diputado kirchnerista Juan Cabandié, quien en un video la insulta, la menosprecia, la trata de “boluda” y “desubicadita” le dice que se “bancó la dictadura“, que “tiene huevos“, que “está donde tiene que estar” y donde pide que no “echen, pero sí le den un correctivo” a Mosquera.

En esa oportunidad, tampoco los grupos feministas y enarboladora de los derechos de la mujer, salieron a cruzar al militante Ky a favor de la policía Belén Mosquera.

En el año 2018 OPI hizo públicos los audios donde el Ministro de Trabajo de Mauricio Macri, Jorge Triaca, insultaba a su empleada doméstica y asistente personal.

“¡Sandra no vengas, eh! No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. ¡Sos una pelotuda!”, le dijo Triacca a Sandra Heredia, quien habló con OPI relatando todo lo ocurrido, incluyendo el trabajo en el SOMU que el funcionario de Trabajo de Macri le dio para compensar el sueldo que no le pagaba, similar a Donda.

Allí si, las feminazis militantes K salieron a pedir la renuncia de Triacca, como correspondía. Pero claro, cuando les tocó a ellos, callaron.

Y como el cobarde José Ernesto Schulman, que luego de pegarle a una mujer se escudó en una dudosa discapacidad, Triacca en su momento (aunque en él la discapacidad es evidente), se disculpó en los medios señalando “El exabrupto fue como producto de ese enojo, de ese estrés por no tener la silla de rueda y para atender a la gente que tenía que recibir. Le pedí disculpas personalmente y lo vuelvo a hacer públicamente“.

Todos iguales, nadie distinto. Antes y ahora, con los gobiernos que sea, el aforismo de Séneca es la regla y quienes asumen el poder son mediocres y rufianes, sin dignidad ni hombría como para renunciar a sus cargos y los gobiernos suficientemente cómplices como para sostenerlos.

Y esta quizás, es la mayor deuda moral que tienen los políticos argentinos: ni ser ni parecer. Profanan la verdad y rompen los lazos sagrados que deben tener las principales causas humanitarias a las cuales usan descaradamente, mirando solo hacia fuera, sin hacerlo restrospectivamente, porque saben que son culpables de todos los males argentinos: la mentira, la falsedad, la vagancia, la ineptitud y la impunidad.

Todos ellos saben que es un país de impunes, los pecados, crímenes o delitos que cometan, quedan sellados en el olvido de una sociedad cuya memoria irrecuperable les permite a los delincuentes volver a la política o a ocupar cargos públicos y no mejores, precisamente. (Agencia OPI Santa Cruz)