TANTEANDO A LA OPINIÓN PÚBLICA POR EL VAGO QUE NO PUEDE VOLAR ALTO, BUSCAN PROPONERLO COMO CANDIDATO A GOBERNADOR DEL 2023

(Por: Rubén Lasagno) – Y todo puede pasar. Santa Cruz es tierra de oportunidades. Fíjense sino; basta recorrer el barrio Jardín y la costanera de la ría local hacia la zona de frigoríficos, para ver enormes casas, en algunos casos mansiones de personas y personajes que hasta no hace más de 20 años alquilaban y otros vivían en barrios del IDUV. Y no todos ellos (o casi ninguno) son exitosos empresarios y si nunca fue funcionario o político, seguramente sus empresas han sido o son contratistas de este gobierno, el anterior, o de los municipios. Es decir, gran parte la “riqueza” que muestra Río Gallegos, está íntimamente conectada con el sector público, directa o indirectamente; es obvio, Santa Cruz carece de actividad privada sustentable, industria y fábricas, excepto el comercio y una parte de él anexo a la actividad gubernamental o la minería y el petróleo que está en manos de las multinacionales.

Muchos de estos nuevos ricos les deben su estatus económico al kirchnerismo, el régimen político que rige en la provincia hace 30 años. Eso no es poco decir, a la hora de explicar por qué siempre gana el Frente para la Victoria, aunque gran parte de esa culpa la tiene la misma oposición.

En el año 2019 en una de mis columnas dije que el destino de Santa Cruz estaba regido por el apellidos Kirchner y que el final de la dinastía no parecía ser Alicia, sino el hijo del ex presidente era la “reserva” que tenían en carpeta para vaya a saber cuando y posiblemente para el 2023, solo si en la aventura nacional no le iba bien. ¿Por qué?, sencillamente porque al ganar como diputado nacional por Buenos Aires Máximo Kirchner entraba a jugar en las grandes ligas, pero claro, ganar no es difícil con el aparato y los fondos públicos a favor, sin embargo para sostenerse hay que tener no solo apellido, sino conocimiento, sagacidad, inteligencia y ser lo suficientemente político como para crear alianzas y tejer roscas no solo con la billetera pública, sino con capacidad política, de la cual carece sobradamente.

Y dijimos que si fallaban en su intento por capitalizar apellido-billetera y poder, para imponerse como candidato a la presidencia en el 2023, lo que iba a suceder era que CFK lo haría “jugar” como candidato a gobernador de la provincia en las próximas elecciones, donde tenía muchas más chances de posicionarse, usando sin ningún tipo de tapujos, a quienes hoy tienen algún tipo de aspiración a ocupar el sillón de calle Alcorta, son ellos Javier Belloni, Pablo Grasso y Claudio Vidal, todos kirchneristas y serviles a Máximo y su madre. No hace mucho hasta el propio Daniel Peralta se reunió con “el joven maravilla” y se mostró abrazado con quien en el 2015 se tapaba la nariz.

Daniel Peralta exgobernador de Santa Cruz junto a Máximo Kirchner – Foto: instagram

Ayer en los diarios para-oficiales de la provincia salió una nota donde señalaban casi en tono de asombro, que en el izamiento dominical aparecieron personas sosteniendo afiches con la leyenda “Se viene Máximo Gobernador”. Y es la típica estrategia del boludo, tirar la piedra, esconder la mano y esperar a ver qué pasa.

Si “prende” en la OP, sigue la saga de publicidad alienada con apoyo de las redes sociales, llamadas de alguna radio a Máximo Kirchner, que obviamente como indica el manual negará todo, pero resguardándose detrás de “amigos y militantes” que “nos piden que juguemos en el 2023 en Santa Cruz, pero falta mucho para eso y hoy estamos abocados a resolver los graves problemas económicos con el FMI que nos dejó Macri”, sería más o menos la respuesta boluda de un boludo que se muere por afianzar poder en el pueblo chico, debido al estruendoso fracaso de su participación en la liga mayor.

Y entonces, lo que parece una aparición “casual” en el izamiento dominical, se constituye en la piedra redonda echada a rodar para ver si hace ruido, o si se hunde sin estridencias. Es la estrategia del boludo, de la cual hemos visto muchas veces sus inicios y también hemos asistido a su caída, debido al desinterés público. Un ejemplo de esta estrategia fue la de “Lázaro Gobernador”, aparecido el 2011 en pintadas de las cuales aún persisten sus restos borrosos en algunos paredones de la ciudad.

¿Cabeza de ratón o cola de león?

La expresión de este refrán español “más vale ser cabeza de ratón que cola de león”, refiere a la estrategia que posiblemente ya esté encaminada por el diputado nacional vago y solitario, que no lo quieren ni los propios y que en una de las últimas encuestas lo midieron como preferencia electoral y salió último entre 7 postulantes, con el 1.6%.

Máximo Kirchner considera que su falta de poder y de importancia política en Buenos Aires lo ha relegado a las últimas posiciones de preferencia entre sus pares y hasta su amigo Sergio Massa lo mira de costado. No cree que deba ser “cola de león” en la gran urbe, por eso intentará construir poder en Santa Cruz, donde sigue siendo cabeza de ratón y puede manipular a un grupo de políticos afines, sumisos y advenedizos, a quienes solo con la sombra de su madre, los maneja a su real antojo.

No es casualidad que el FPV haya perdido ganando en Santa Cruz, donde dos tercios de los votos en las últimas elecciones, quedó en mano del oficialismo (González-Vidal). Claudio Vidal sigue íntimamente asociado al kirchnerismo del cual es parte, de hecho sigue teniendo gente suya en funciones junto a Alicia Kirchner, nunca se escindió con bloque propio en la Cámara de Diputados provincial y ni bien ganó la diputación nacional, se asoció con los Moyanos, se puso bajo la tutela política de Máximo y votó a favor, todo lo impulsado por el gobierno nacional.

Javier Belloni, intendente de El Calafate es el único que sueña con vuelo/votos propios en el 2023, pero si acaso baja Máximo al terreno provincial, sabe que sus chances vuelven a minimizarse y tendrá que conformarse con hacer de “soporte” o de “plomo” como los armadores de los escenarios en las bandas de rock, para que el escenario principal lo disfrute el hijo de la vicepresidente.

Esto equivaldría a una nueva postergación del intendente que se vende como peronista pero responde abiertamente a las decisiones de CFK y fue un aliado incondicional para que Alicia lograra su reelección. Ahora, cuando todo parecía despejarse en el cielo político santacruceño para Belloni, si baja Máximo tendrá que conformarse con ser uno más y aportar con su sublema a las aspiraciones del vago y su pretensión de encabezar la pequeña armada Brancaleone K en su propia tierra.

Claudio Vidal, Pablo Grasso y Daniel Peralta, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir a una elección por fuera del kirchnerismo, si Máximo baja a la provincia. Como Belloni, deberán aportar votos para el líder K y conformarse con algún puesto en su hipotético gobierno o la colocación de algún intendente títere en el interior provincial.

Todo este escenario cambiaría si no le dieran apoyo político a Máximo Kirchner, pero ninguno de ellos tiene la suficiente autonomía ni carácter para enfrentarse al apellido que los forjó y les dio lo que hoy disfrutan y para suavizar esta genuflexión, en los medios lo venden como “lealtad” hacia los compañeros, pero es lisa y llanamente una entrega de las mustias banderas que levantan cada uno de ellos, sin un sostén genuino y porque son los primeros que cuando aparece Máximo, corren a sacarse una foto a su lado. (Agencia OPI Santa Cruz)