De San Martín a Kirchner. Uno el Padre de la Patria y el otro el Padre del relato. Desde el Cóndor Libertador a los pingüinos que vuelan

(Por: Rubén Lasagno) – Cada 25 de febrero se conmemora en Santa Cruz el natalicio de Néstor Kirchner, que coincidentemente (solo en fecha, no en espíritu) es el mismo día que a nivel nacional y latinoamericano se venera el nacimiento del llamado “Padre de la Patria”, José de San Martín quien liberó a los pueblos del dominio extranjero.

Las coincidencias entre ambos son inexistentes desde todo punto de vista, pero es bueno rescatar algunos datos que la militancia K y en especial la gobernadora Alicia Kirchner, que ilustran de manera incontrastable la forma en cómo hemos degradado el concepto de héroe y prócer, confunden hasta caer en la patética simulación que pretenden señalar algunos, asociando que los natalicios de ambos, y insinuando que no solo los une en la fecha de manera circunstancial, sino el espíritu.

Algunas diferencias más que obvias radican, por ejemplo, en la realidad táctica, pues mientras uno liberó tres países, el otro se robó un país, vaciándolo de un PBI completo, obra que continuó su viuda y su prole política quienes fundaron la década afanada en la Argentina absurda con hijos que sin trabajar un día, hoy tienen un patrimonio de 400 millones de pesos y más, que les cuesta explicar.

José de San Martín figura en la historia nacional y latinoamericana como “El padre de la Patria”, en tanto Néstor Kirchner pasará a la historia como “El padre del relato”, un armado discursivo montado a partir de un sofisma, orientado a convencer y mentir de manera flagrante a las clases bajas, para cooptar el voto. Mientras el prócer argentino murió enfermo y con escasos recursos, el contemporáneo santacruceño falleció enriquecido, multimillonario y dejó una herencia inexplicable para sus hijos, producto de años de corrupción y asalto a los fondos públicos con la complicidad de socios como Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.

Y lo más patético y caricaturesco, fue la pretensión de Néstor Kirchner de perdurar y trascender con algunas frases pretendidamente inteligentes, que resultan chabacanas, pueriles, por demás ordinarias, inexactas y hasta rudimentariamente cómicas, como las que citó ayer su hermana al recordar que el ex presidente en el 2004 dijo: “Prefiero ser un pingüino que respira paz y vuela y no un vampiro que le chupó la sangre al pueblo argentino”.

El mausoleo de la familia Kirchner en Río Gallegos – OPI Santa Cruz

Si nos pusiéramos a analizar semánticamente la frase, deberíamos escribir varios párrafos para explicar no solo lo estructural sino lo conceptual que implica cada palabra de esta metáfora abusiva de las falacias, pero nos quedamos con algo que pinta de cuerpo entero quién era Néstor “el inmortal”, el cual no ha trascendido precisamente por sus buenas acciones; el pingüino es un ave marina. Indudablemente el ex presidente dejándose llevar por la empatía con el bichito que los identificaba, no reparó en un detalle: no todas las aves vuelan.

El avestruz, el emú y los kiwis, también son aves y no vuelan. El pingüino es una de ellas, por lo tanto, la metáfora no le funcionó a Néstor y repetirla, tratando de emularlo con la libertad del ave marina, no solo es un error que arranca risas y burlas, sino es absurdo.

Distinto es El Cóndor Libertador, que representa a uno de nuestros próceres más icónicos: ese si que volaba alto. (Agencia OPI Santa Cruz)